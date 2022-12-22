Андрей Воробьев наградил лауреатов 10-й губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»

08:55

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Губернатор Московской областинаградил лауреатов 10-й губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году в ежегодной премии только одна номинация – «Доброе дело». Она учреждена с целью поощрения инициатив, направленных на поддержку специальной военной операции, укрепление территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

«Как известно, жизнь богата на события. У нашей премии 10-летняя история. Вообще она родилась для того, чтобы отметить, поощрить, людей, которые делают добрые, важные дела. Сейчас особое, сложное время, и мы понимаем, что сегодня как никогда мы должны объединиться, чтобы наша страна стала сильнее. Хочу поприветствовать в этом зале людей смелых, храбрых, родителей, жен, чьи дети и мужья защищают и защищали геройски нашу Родину. Я благодарю вас и в вашем лице тех, кто делает добрые дела и у нас в Подмосковье, и в любимой России, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы должны быть единым целым, и наша задача – в каждой территории, Власиха это или Балашиха, быть рядом с теми, кому тяжело. Мы очень стараемся, чтобы ребята, которые сейчас выполняют служебный, государственный долг и те, кто помогает здесь, чувствовали, что мы делаем правое дело».

За 10 лет победителями губернаторской премии стали более 13,1 тыс. человек.

В этом году лауреаты – герои нашего времени: бойцы, которые принимали или принимают участие в СВО, военкоры, рассказывающие о спецоперации прямо с передовой, военные врачи, спасающие жизни наших защитников и волонтеры, которые занимаются сбором и отправкой гумпомощи тем, кому она необходима.

В состав жюри губернаторской премии вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, заместитель гендиректора ВГТРК по радиовещанию Андрей Медведев, Народные артисты России Николай Басков и Игорь Бутман, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и многие другие.

Перед ними стояла непростая задача – выбрать из почти 2 тыс. заявок 120 лауреатов, которые получат по 500 тыс. руб. Общий призовой фонд в этом году составил 60 млн руб.

Лео Бокерия со сцены поблагодарил губернатора за премию, которая в это непростое время объединяет людей: «На меня самое большое впечатление последнее время производят, конечно, вот эти встречи здесь, которые организовывает замечательный человек – губернатор Московской области. Потому что ничего подобного я не знаю и публично хочу сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу».

Маргарита Симоньян, обращаясь к залу, сказала, что «ни один человек с русской душой не может поверить и никогда не примет, что спецоперация может закончиться чем-либо кроме нашей Победы», и поклонилась героям, сидящим в зале.

Среди лауреатов этого года участник спецоперации, майор Андрей Гладченко. Отделение под его командованием неоднократно попадало под обстрел со стороны ВСУ. Андрей помогал вытаскивать раненых товарищей из горящих машин, руководил и обеспечивал связь в условиях обстрела. В результате очередного нападения противника был ранен, эвакуирован в госпиталь, а впоследствии - отправлен домой. Сейчас он восстанавливается и готовится вернуться на передовую.

«Хочу поблагодарить вас за оценку воинского труда и за вручаемую мне сегодня премию. В этой премии отражены не только мои заслуги перед Отечеством, но и заслуги тех ребят, которые, к сожалению, погибли. Выполняя боевые задачи, мы ни на секунду не забываем, что защищаем Родину. От всего сердца, от всех ребят на передовой хочу сказать вам, Андрей Юрьевич, огромное спасибо за поддержку и заботу. Мы вместе, мы рядом, мы – сила», – сказал Андрей Гладченко.

Протоирею Михаилу, геройски погибшему под Херсоном, премия была присуждена посмертно. Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе неоднократно бывал на Донбассе, в том числе в период проведения специальной военной операции. Его знали и уважали военные, называли «Батюшкой ВДВ». Он погиб 6 ноября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Михаилу присвоено звание Героя России посмертно. У протоиерея осталось шестеро детей. На сцену за наградой поднялась его вдова Мария. Зал встал.

В числе лауреатов премии и один из самых известных российских военных корреспондентов, уроженец Подмосковья Александр Сладков. Он побывал во многих горячих точках – Приднестровье, Абхазия, Чечня, Афганистан, Сербия, Ирак. С 2014-го работает на Донбассе. Сейчас в составе боевой бригады освещает спецоперацию.

«Народ здесь очень благодарен за то соучастие, которое проявляет Московская область. Сколько людей приехало воевать и оборонять Донбасс, выполнять боевые задачи. А сколько людей из Балашихи, Дмитрова, Подольска, Чехова и других территорий присылает медикаменты, теплые вещи и, конечно, сердечное тепло и добру. Все это сегодня очень помогает людям на передовой. Хочу сказать Андрею Юрьевичу Воробьёву, что та система помощи, которая налажена сегодня в Подмосковье, дает серьезный результат. Я горжусь, что я из Московской области», – подчеркнул Александр Сладков.

Перед награждением лауреатов Андрей Медведев сказал спасибо неравнодушным людям, которые собирают и отправляют гумпомощь на передовую. По его словам, сейчас все в нашей стране начали по-настоящему понимать, что значит фраза «Все для фронта, все для Победы», как это было у наших дедов, прадедов и прабабушек.

Премия губернатора также была присуждена Алексею Бабкину. Сам он сейчас на передовой, поэтому на сцену за наградой поднялась его жена Гузал вместе с детьми 18-летней Юлией, 9-летней Викторией и 8-летним Артемом. Глава семьи работал врачом в частной детской клинке. В период пандемии Артем по своей инициативе помогал больным в «красной зоне». В августе этого года взял отпуск за свой счет и поехал врачом-волонтером спасать жизни наших бойцов. Осенью, несмотря на «бронь», записался в добровольцы и по сей день в зоне СВО.

«Большое спасибо за эту премию. Наш папа – самый замечательный человек. Он у нас детский ЛОР-врач и старается быть причастным всегда к любому событию, которое происходит в жизни нашей страны. С начала специальной военной операции он был в Луганске, где исполнял свой долг. Мы верим, что у него сейчас все очень хорошо. Очень гордимся им», - поделилась Гузал Хамидова.

Дети Алексея со сцены записали ему видеопривет, сказали, что очень любят папу и гордятся им.

Николай Басков отметил, что для него большая честь быть сегодня в этом зале, наградить победителей премии и выступить перед героями. Он подчеркнул, что пережив эти тяжелые события, каждый из нас должен стать лучше. Народный артист сообщил, что собирается пожертвовать 1 млн руб. движению «Волонтеры Подмосковья» для помощи семьям военнослужащих, которые сейчас на передовой.

Марина Юденич сказала, что полностью посвятить премию тем, кто связан с СВО – очень правильное решение, потому что «это самые главные люди сейчас в нашей жизни». В свою очередь Олег Газманов подчеркнул, что нашим воинам выпала честь защищать свои семьи, свою честь, своих детей, родных, близких, Родину. Важно, «чтобы они знали – мы верим, что они вернутся живыми и невредимыми».

Среди лауреатов премии руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского г.о. Екатерина Скорикова. Она родилась и выросла на Донбассе, но в 2014 году приехала в Подмосковье. В 2019-м стала участником общественного движения «Волонтеры Подмосковья». В феврале этого года по ее инициативе открыт пункт сбора помощи для беженцев ЛНР и ДНР.

«Хотела бы поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва за эту премию и всех жителей Подмосковья, вместе с которыми мы продолжаем делать все ради победы, – сказала Екатерина Скорикова. – Наша команда растет, все больше людей хотят помогать людям. Мы ищем родственников, которые не выходят на связь там, беженцев, вернувшихся в Мариуполь, берем под патронаж. Поддерживаем семьи мобилизованных, наших бойцов».

Свои лучшие песни для лауреатов и гостей премии исполнили Николай Басков, Юлия Чичерина и Олег Газманов.