Сбербанк прогнозирует большое количество IPO в 2023 году
10:50 22.12.2022
В наступающем году на рынке пройдет большое количество первичных публичных размещений (IPO) компаний в основном из технологического сектора. С таким прогнозом в интервью РИА Новости выступил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Когда на рынке такие низкие мультипликаторы для традиционных компаний (если мы возьмем наши «голубые фишки»), наверное, основные IPO впереди. Но можно видеть, что последнее IPO привлекло огромное количество индивидуальных инвесторов с маленькими чеками, то есть участвовали на совсем небольшие суммы. Это стало первым действительно массовым IPO, во многом благодаря тому, что люди понимают, во что инвестируют», – отметил Анатолий Попов.
По его словам, у российского инвестора есть большой интерес к рынку акций. «Поэтому мы все-таки смотрим с оптимизмом в наступающий год и ожидаем большого количества первичных размещений», – сказал зампред правления Сбербанка. Скорее всего, IPO будут проводить компании технологических секторов из-за того, что «они получат более высокие оценки по отношению к компаниям из традиционного сектора».
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