Сбербанк может предложить компаниям свою платформу для выпуска цифровых финансовых активов

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Сбербанк может предложить свою платформу российским компаниям для выпуска облигаций в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), рассчитывая, что их объем превысит 100 млрд руб. в ближайшие годы. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

«Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 млрд руб. Но 5% – это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам», – сказал он.

Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих ЦФА и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам. По словам Анатолия Попова, банк продолжает пилотировать свою платформу ЦФА и намерен допустить физлиц уже в I квартале 2023 года.