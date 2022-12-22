Рогозин считает, что информацию о его местонахождении "слили"

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию после полученного в Донецке ранения.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал он в четверг в соцсети.

По словам руководителя группы военных экспертов, под обстрел он попал во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих подразделений. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, — откуда и кто», — отметил Рогозин.

Помощник экс-главы Роскосмоса ранее сообщил ТАСС, что специалисты полагают, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar («Цезарь»), разработанная и производимая французской компанией Nexter («Некстер»).

Экс-глава Роскосмоса с ноября 2022 года возглавляет в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников «Царские волки». Ее работа направлена на оказание военно-технической помощи подразделениям ДНР и ЛНР, группа функционирует в качестве добровольческого подразделения. Ее название, как заявлял Рогозин, восходит к добровольческим отрядам, которые создавались в Югославии в 1992 году. Экс-глава Роскосмоса участвовал в качестве бойца подобного отряда в ходе приднестровского и боснийских конфликтов.