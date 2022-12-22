Портфель ОФЗ Сбербанка немного увеличился в этом году

11:10

Сбербанк в текущем году немного нарастил свой портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) России, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. «Портфель по-прежнему более 3 трлн руб. Какие-то бумаги в нем погасились, что-то мы купили на размещениях ОФЗ Минфином. В целом портфель слегка подрос», – рассказал он.

Сбербанк участвовать в рекордном размещении ОФЗ Минфином России, добавил Анатолий Попов. «Сбербанк поддерживает политику Минфина по увеличению объемов выпускаемых ОФЗ с плавающим купоном, так как в отличие от ОФЗ с фиксированным купоном они несут гораздо меньше процентного риска. Соответственно, учитывая конверсию клиентов из валют недружественных стран в рубли, наш баланс увеличивается, мы планируем планомерно наращивать наш буфер ликвидности с плавающим купоном», – пояснил зампред правления Сбербанка.