Портфель ОФЗ Сбербанка немного увеличился в этом году
11:10 22.12.2022
Сбербанк в текущем году немного нарастил свой портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) России, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. «Портфель по-прежнему более 3 трлн руб. Какие-то бумаги в нем погасились, что-то мы купили на размещениях ОФЗ Минфином. В целом портфель слегка подрос», – рассказал он.
Сбербанк участвовать в рекордном размещении ОФЗ Минфином России, добавил Анатолий Попов. «Сбербанк поддерживает политику Минфина по увеличению объемов выпускаемых ОФЗ с плавающим купоном, так как в отличие от ОФЗ с фиксированным купоном они несут гораздо меньше процентного риска. Соответственно, учитывая конверсию клиентов из валют недружественных стран в рубли, наш баланс увеличивается, мы планируем планомерно наращивать наш буфер ликвидности с плавающим купоном», – пояснил зампред правления Сбербанка.
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