Токио встал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи — МИД РФ
11:32 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Токио обновленных доктрин по безопасности и обороне.
«Обратили внимание на принятие в Японии 16 декабря этого года обновленной редакции трех доктринальных документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Из их содержания четко видно, что официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала», — подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и «возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Новости
- 12:20 22.12.2022
- Госдума приняла закон, регулирующий работу такси
- 12:05 22.12.2022
- РФ может рассматривать поставку Киеву Patriot как вовлечение США в конфликт — Косачев
- 12:00 22.12.2022
- В России выявили 7 451 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 22.12.2022
- Миротворцы РФ в Карабахе не выполняют свои функции по заявлению 2020 года — Пашинян
- 11:10 22.12.2022
- Портфель ОФЗ Сбербанка немного увеличился в этом году
- 11:05 22.12.2022
- Зеленский визитом в США не достиг цели получить более современные вооружения — WP
- 11:00 22.12.2022
- Рогозин считает, что информацию о его местонахождении "слили"
- 10:58 22.12.2022
- Сбербанк может предложить компаниям свою платформу для выпуска цифровых финансовых активов
- 10:50 22.12.2022
- Сбербанк прогнозирует большое количество IPO в 2023 году
- 10:40 22.12.2022
- Сбербанк по итогам года увеличит корпоративный кредитный портфель на 13,5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать