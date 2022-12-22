Токио встал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи — МИД РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Токио обновленных доктрин по безопасности и обороне.

«Обратили внимание на принятие в Японии 16 декабря этого года обновленной редакции трех доктринальных документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Из их содержания четко видно, что официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и «возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».