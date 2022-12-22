В России выявили 7 451 случай заражения коронавирусом за сутки
12:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 451, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 442 случая заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 21 743 302 и 393 220 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 243 против 8 359 днем ранее, до 21 140 943.
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