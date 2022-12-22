РФ может рассматривать поставку Киеву Patriot как вовлечение США в конфликт — Косачев
12:05 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет полное право рассматривать поставку Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») как шаг к прямому вовлечению США в этот конфликт. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«В любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт. Лучше не проверять, где эти шаги перейдут в качество», — написал сенатор в соцсети.
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