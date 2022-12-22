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НОВОСТИ

Госдума приняла закон, регулирующий работу такси

12:20 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект, регулирующий работу такси. Документ устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Вводится ряд ограничений при допуске к управлению легковыми такси. Так, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения.

При этом водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком. Водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси.

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