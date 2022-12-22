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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 709 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 709 против 1 929 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 287 271 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 339 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 101, до 3 092 724.

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