В Москве выявили 1 709 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 709 против 1 929 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 287 271 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 339 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 101, до 3 092 724.