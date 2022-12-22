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НОВОСТИ

Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске

13:05 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло в четверг на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», находящегося в доках завода «Звездочка» в Мурманске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На борту „Адмирала Кузнецова“, стоящего в сухом доке судоремонтного завода „Звездочка“, произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — сказал собеседник агентства.

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