Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло в четверг на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», находящегося в доках завода «Звездочка» в Мурманске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На борту „Адмирала Кузнецова“, стоящего в сухом доке судоремонтного завода „Звездочка“, произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — сказал собеседник агентства.