Число сексуальных преступлений в отношении детей выросло в РФ на 44% с 2010 года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%, сообщается со ссылкой на данные Генпрокуратуры в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который опубликован в четверг на сайте Минпросвещения. Ряду регионов было рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия.

Комиссия состоялась под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой 7 декабря.

«Принять к сведению информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации об увеличении на 44% количества преступлений сексуального характера в отношении детей (с 9 524 в 2010 году до 16 887 в 2021 году), при этом более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — говорится в документе.

В протоколе отмечается, что 16 субъектам РФ рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия.

«Рекомендовать высшим должностным лицам Удмуртской республики, Алтайского, Забайкальского краев, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской, Ярославской областей, Ханты- Мансийского автономного округа — Югры усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей», — сказано в документе.