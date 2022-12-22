Поставки Западом оружия Киеву лишь продлевают страдания украинцев — Песков
14:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки западных вооружений киевскому режиму не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, — сказал представитель Кремля. — Это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы».
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