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НОВОСТИ

Песков не согласен с утверждением Пашиняна, что миротворцы РФ «не выполняют обязательства»

14:32 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка там, где работают. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российский миротворческом контингент в Нагорном Карабахе якобы не выполняет наложенные на него обязательства.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», — указал представитель Кремля.

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