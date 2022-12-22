Песков не согласен с утверждением Пашиняна, что миротворцы РФ «не выполняют обязательства»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка там, где работают. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российский миротворческом контингент в Нагорном Карабахе якобы не выполняет наложенные на него обязательства.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», — указал представитель Кремля.