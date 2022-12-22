Военные расходы США на Украину составили $45 млрд, ЕС — $28 млрд - Захарова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе — 28 млрд долларов, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из сумм, которые выделяются в виде финансовой военной помощи Украине, на США приходится 45 млрд долларов, на государства ЕС — 28 млрд», — сказала она.