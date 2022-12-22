0
0
13
НОВОСТИ

Военные расходы США на Украину составили $45 млрд, ЕС — $28 млрд - Захарова

15:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе — 28 млрд долларов, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из сумм, которые выделяются в виде финансовой военной помощи Украине, на США приходится 45 млрд долларов, на государства ЕС — 28 млрд», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 22.12.2022
Талибы публично высекли плетью 30 человек за «моральное разложение»
0
41
14:45 22.12.2022
Сбер приготовил выгодные новогодние предложения для малого бизнеса
0
101
14:32 22.12.2022
Песков не согласен с утверждением Пашиняна, что миротворцы РФ «не выполняют обязательства»
0
133
14:12 22.12.2022
Запад настроен на длительное противостояние с РФ — Захарова
0
164
14:00 22.12.2022
Поставки Западом оружия Киеву лишь продлевают страдания украинцев — Песков
0
164
13:32 22.12.2022
Число сексуальных преступлений в отношении детей выросло в РФ на 44% с 2010 года
0
204
13:20 22.12.2022
Макрон считает возможное вступление Украины в НАТО шагом к конфронтации с Москвой
0
229
13:05 22.12.2022
Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске
0
253
13:00 22.12.2022
В Москве выявили 1 709 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
216
12:32 22.12.2022
Республиканцы оказались не готовы гарантировать Украине дальнейшую поддержку — Politico
0
265

Возврат к списку