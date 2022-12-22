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Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов в Турцию — Чавушоглу

15:32 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция до сих пор не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов в Турцию, что является условием для одобрения Анкарой вступления королевства в НАТО. Об этом заявил в четверг в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

«Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов или заморозке их счетов. Швеция остается центром притяжения для террористов [исламского проповедника] Фетхуллаха Гюлена (обвиняется Анкарой в попытке госпереворота 2016 года в Турции — прим. ТАСС). Мы ценим те действия, которые Швеция предприняла, но их недостаточно», — подчеркнул он.

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