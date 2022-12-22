Зеленский «рано или поздно» получит от США дальнобойные ракеты - Балицкий
16:12 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский «рано или поздно» получит от США дальнобойные ракеты, считает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Получит, конечно. Рано или поздно он их все равно получит, американцы будут поднимать градус, но, как сказал наш президент, зачем нам мир, в котором нет России. Поэтому, если придется, мы пойдем на ничью, но мы должны быть настроены на то, что мы победим, и мы победим в этой войне», — сказал он, отвечая в четверг на вопрос журналистов о том, получит ли Зеленский в итоге дальнобойные ракеты.
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