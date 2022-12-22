Премьер Венгрии предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европейский парламент (ЕП) в связи с разразившимся коррупционным скандалом и избрать его депутатов на новых условиях. Глава венгерского правительства заявил в четверг, что только таким образом можно будет восстановить доверие к этому законодательному органу Евросоюза.

«Нынешний скандал в Европарламенте является показательным, — написал Орбан на своей странице в „Твиттере“. — Антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными. Если мы хотим восстановить доверие общественности, то пора распустить Европарламент».