Путин уполномочил кабмин выдавать разрешения на сделки с лицами, попавшими под санкции РФ
17:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин уполномочил правительство выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские санкции. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в указ от 3 мая 2022 года, запретивший федеральным и региональным властям, иным государственным органам и органам местного самоуправления, а также организациям и физическим лицам, которые находятся под юрисдикцией России, совершать сделки с лицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных решений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», — говорится в опубликованном в четверг указе.
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