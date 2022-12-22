Путин рассказал, что верит в Деда Мороза

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в беседе с маленькой девочкой рассказал, что верит в Деда Мороза — как и должны делать «все приличные люди».

«Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — с улыбкой ответил он на вопрос девочки во время посещения Дома молодежи и «Елки желаний» в столичном Манеже. Кадры беседы опубликовал в соцсети ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.