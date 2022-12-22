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НОВОСТИ

Путин вышел к прессе после заседания Госсовета

18:55 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг по окончании заседания Госсовета вышел ответить на вопросы журналистов. Пресс-подход проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

Глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, но в течение года у него было много пресс-подходов — в основном, после международных переговоров и саммитов.

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