Путин вышел к прессе после заседания Госсовета
18:55 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, но в течение года у него было много пресс-подходов — в основном, после международных переговоров и саммитов.
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