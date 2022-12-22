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НОВОСТИ

Путин считает, что Россия прошла этот год достаточно уверенно

19:02 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеальных ситуаций не бывает, но в целом Россия прошла уходящий год «достаточно уверенно». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — сказал глава государства.

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