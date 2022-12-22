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НОВОСТИ

Путин рассказал, почему в этом году не было послания федеральному собранию

19:17 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что не оглашал послание Федеральному собранию в 2022 году из-за высокой динамики событий, но основные тезисы возможного послания отражены в иных его выступлениях.

«Динамика событий очень большая. Ситуация развивается очень и очень динамично», — сказал президент журналистам в четверг.

Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

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