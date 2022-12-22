Россия стремиться закончить конфликт на Украине " чем быстрее, тем лучше" - Путин

19:30 Источник: Интерфакс

Россия не ставит целью "раскрутить маховик" конфликта на Украине и стремится к его скорейшему завершению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал Путин журналистам в четверг.

Он отметил вместе с тем: "мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - подчеркнул президент.