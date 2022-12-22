0
0
91
НОВОСТИ

Россия стремиться закончить конфликт на Украине " чем быстрее, тем лучше" - Путин

19:30 22.12.2022 Источник: Интерфакс

Россия не ставит целью "раскрутить маховик" конфликта на Украине и стремится к его скорейшему завершению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал Путин журналистам в четверг.

Он отметил вместе с тем: "мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - подчеркнул президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:05 22.12.2022
Путин ответил на вопрос, почему "всех под санкции поставили"
0
18
19:55 22.12.2022
Презижент РФ рассказал, какие люди представляют опасность для страны
0
51
19:40 22.12.2022
Послание Федеральному собранию состоится в новом году - Путин
0
80
19:17 22.12.2022
Путин рассказал, почему в этом году не было послания федеральному собранию
0
145
19:02 22.12.2022
Путин считает, что Россия прошла этот год достаточно уверенно
0
143
18:57 22.12.2022
Мэр Собянин рассказал о развитии молодёжных инициативе и проектов в Москве
0
129
18:55 22.12.2022
Путин вышел к прессе после заседания Госсовета
0
149
17:40 22.12.2022
Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
0
209
17:12 22.12.2022
США и их союзники наращивают объемы военной помощи Киеву — Герасимов
0
239
17:00 22.12.2022
Путин уполномочил кабмин выдавать разрешения на сделки с лицами, попавшими под санкции РФ
0
240

Возврат к списку