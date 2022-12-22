Послание Федеральному собранию состоится в новом году - Путин

19:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация развивается настолько динамично, что было сложно подготовить послание Федеральному собранию, но оно будет оглашено в следующем году.

"У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания именно в календарном году. Но оно должно быть. Вопрос в чем? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно", - сказал Путин журналистам в четверг.

"А для того, чтобы всё это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и то, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время", - сказал Путин.

Он добавил, что не будет называть конкретной даты. "Но в новом году мы это, безусловно сделаем", - пообещал он.