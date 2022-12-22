Презижент РФ рассказал, какие люди представляют опасность для страны
19:55 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все — там, когда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах, — такие люди представляют для нас опасность», — сказал глава государства.
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