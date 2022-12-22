Путин ответил на вопрос, почему "всех под санкции поставили"

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад пытается с помощью санкций настроить представителей российского бизнеса против государства, считает президент РФ Владимир Путин.

«Есть разные люди-то, понимаете. <…> Всех под санкции поставили, западные, прозападные или не прозападные — всех под одну гребенку. Для чего? Для того, чтобы восстановить бизнес против государства», — сказал он в четверг журналистам.