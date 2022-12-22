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Путин: Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит...

20:15 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает получать от России деньги за транзит газа по своей территории, несмотря на то, что называет страну агрессором, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит. Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса, и мы противодействуем агрессии, а не наоборот, деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут», — сказал Путин.

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