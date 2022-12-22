Расследование взрывов на "Северных потоках" никто не ведет - Путин

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выразил удивление тому, что полномасштабное расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется. Об этом он сказал журналистам.

«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет — удивительно, но факт», — подчеркнул Путин.