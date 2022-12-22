Если потолок цен на газ затронет заключенные контракты, РФ подумает над их исполнением - Путин
20:40 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система [потолок цен на газ] будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты „Газпрома“ со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты — мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», — сказал он.
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