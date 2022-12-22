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Если потолок цен на газ затронет заключенные контракты, РФ подумает над их исполнением - Путин

20:40 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если потолок цен на газ будет нарушать контракты «Газпрома», Россия подумает, обязана ли она их исполнять. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система [потолок цен на газ] будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты „Газпрома“ со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты — мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», — сказал он.

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