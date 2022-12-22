В ЛНР расскзали, сколько может уйти времени на разминирование территорий

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саперам может потребоваться около пяти-семи лет, чтобы полностью разминировать территорию ЛНР, пострадавшую в ходе боевых действий. Об этом заявил в эфире «Первого канала» помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«В этих городах — Лисичанск, Северодонецк, Кременная, проходит разминирование нашими инженерами там, где раньше стояли подразделения ВСУ. Вытаскивают противотанковые, противопехотные мины, еще лет пять или семь нам придется выколупывать все эти боеприпасы с нашей родной земли», — сказал Киселев.