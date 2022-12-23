Команда Зеленского готовит "план мира" с Россией - WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружение украинского президента Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта, который состоит из десяти пунктов, и намерено представить свои идеи примерно в феврале, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.

По данным издания, команда Зеленского готовит «план мира» с Россией. «Она намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в статье. Lenta.Ru