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НОВОСТИ

Команда Зеленского готовит "план мира" с Россией - WSJ

09:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружение украинского президента Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта, который состоит из десяти пунктов, и намерено представить свои идеи примерно в феврале, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.

По данным издания, команда Зеленского готовит «план мира» с Россией. «Она намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в статье.  Lenta.Ru

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