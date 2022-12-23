В РФ отмечено рекордное за три года число экстремистских преступлений

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений экстремистской направленности в России за 11 месяцев текущего года выросло на 43% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за последние три года. Это следует из материалов МВД РФ о состоянии преступности за январь–ноябрь, с которыми ознакомился ТАСС.

«В январе — ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера (на 4 больше, чем в 2021 году) и 1 407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)», — сказано в материалах.

Согласно данным МВД, в январе–ноябре прошлого года зарегистрировано 983 экстремистских преступления, а за 11 месяцев 2020 года — 784.

Всего в России в текущем году зарегистрировано 1 823 тыс. преступлений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах России, снижение — в 56.