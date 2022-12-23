0
0
125
НОВОСТИ

В РФ отмечено рекордное за три года число экстремистских преступлений

09:05 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений экстремистской направленности в России за 11 месяцев текущего года выросло на 43% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за последние три года. Это следует из материалов МВД РФ о состоянии преступности за январь–ноябрь, с которыми ознакомился ТАСС.

«В январе — ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера (на 4 больше, чем в 2021 году) и 1 407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)», — сказано в материалах.

Согласно данным МВД, в январе–ноябре прошлого года зарегистрировано 983 экстремистских преступления, а за 11 месяцев 2020 года — 784.

Всего в России в текущем году зарегистрировано 1 823 тыс. преступлений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах России, снижение — в 56.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:32 23.12.2022
РФ запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен — Новак
0
79
09:20 23.12.2022
Пентагон может начать обучать военнослужащих Украины управлению Patriot в США — Politico
0
93
09:00 23.12.2022
Команда Зеленского готовит "план мира" с Россией - WSJ
0
158
21:15 22.12.2022
В ЛНР расскзали, сколько может уйти времени на разминирование территорий
0
642
20:40 22.12.2022
Если потолок цен на газ затронет заключенные контракты, РФ подумает над их исполнением - Путин
0
631
20:30 22.12.2022
Расследование взрывов на "Северных потоках" никто не ведет - Путин
0
628
20:15 22.12.2022
Путин: Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит...
0
709
20:05 22.12.2022
Путин ответил на вопрос, почему "всех под санкции поставили"
0
671
19:55 22.12.2022
Презижент РФ рассказал, какие люди представляют опасность для страны
0
738
19:40 22.12.2022
Послание Федеральному собранию состоится в новом году - Путин
0
601

Возврат к списку