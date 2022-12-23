Пентагон может начать обучать военнослужащих Украины управлению Patriot в США — Politico

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское министерство обороны рассматривает возможность обучения украинских военнослужащих управлению комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») на военной базе в США. Об этом сообщила в четверг газета «Политико» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что с начала российской специальной военной операции на Украине Пентагон обучал украинских военных только на территории Европы.