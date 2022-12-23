0
0
93
НОВОСТИ

Пентагон может начать обучать военнослужащих Украины управлению Patriot в США — Politico

09:20 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское министерство обороны рассматривает возможность обучения украинских военнослужащих управлению комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») на военной базе в США. Об этом сообщила в четверг газета «Политико» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что с начала российской специальной военной операции на Украине Пентагон обучал украинских военных только на территории Европы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 23.12.2022
РФ запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен — Новак
0
79
09:05 23.12.2022
В РФ отмечено рекордное за три года число экстремистских преступлений
0
125
09:00 23.12.2022
Команда Зеленского готовит "план мира" с Россией - WSJ
0
158
21:15 22.12.2022
В ЛНР расскзали, сколько может уйти времени на разминирование территорий
0
642
20:40 22.12.2022
Если потолок цен на газ затронет заключенные контракты, РФ подумает над их исполнением - Путин
0
631
20:30 22.12.2022
Расследование взрывов на "Северных потоках" никто не ведет - Путин
0
628
20:15 22.12.2022
Путин: Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит...
0
709
20:05 22.12.2022
Путин ответил на вопрос, почему "всех под санкции поставили"
0
671
19:55 22.12.2022
Презижент РФ рассказал, какие люди представляют опасность для страны
0
738
19:40 22.12.2022
Послание Федеральному собранию состоится в новом году - Путин
0
601

Возврат к списку