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РФ запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен — Новак

09:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен, и может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«В рамках этого указа [указ в ответ на введенный Западом потолок цен] запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%» — сказал он.

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