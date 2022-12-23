0
0
170
НОВОСТИ

Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление

10:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску инженерных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных бронетехникой, на краснолиманское направление в ДНР. Об этом ТАСС в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечена переброска на краснолиманское направление инженерных подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой. В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 23.12.2022
США исключили Турцию из программы создания F-35, опасаясь утечки технологий — эксперт
0
31
11:05 23.12.2022
Поставки США оружия на Украину преступны и привели к кровавой трагедии — МИД КНДР
0
52
11:00 23.12.2022
РФ советует новому послу США не вмешиваться в свои внутренние дела — МИД России
0
55
10:45 23.12.2022
Мэр Собянин одобрил планы строительства Центра инноваций, Музея искусств и еще пяти объектов в Москве
0
111
10:32 23.12.2022
США не будут поддерживать независимость Тайваня — Блинкен
0
137
10:20 23.12.2022
В новом учебнике по истории будут отражены СВО, референдумы и санкции — Минпросвещения
0
141
10:05 23.12.2022
ВС США вместе с союзниками внимательно следят за учениями КНР и РФ на море — командование
0
147
09:32 23.12.2022
РФ запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен — Новак
0
208
09:20 23.12.2022
Пентагон может начать обучать военнослужащих Украины управлению Patriot в США — Politico
0
202
09:05 23.12.2022
В РФ отмечено рекордное за три года число экстремистских преступлений
0
226

Возврат к списку