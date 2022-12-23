Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление
10:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску инженерных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных бронетехникой, на краснолиманское направление в ДНР. Об этом ТАСС в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена переброска на краснолиманское направление инженерных подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой. В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», — сказал он.
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