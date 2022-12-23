ВС США вместе с союзниками внимательно следят за учениями КНР и РФ на море — командование
10:05 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США вместе с союзниками и партнерами в регионе внимательно отслеживают проходящие в акватории Восточно-Китайского моря военно-морские учения КНР и России. Об этом в пятницу сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы внимательно следим за военной деятельностью Китайской Народной Республики (КНР) в Южно-Китайском и Филиппинском морях, а также за продолжающимися российско-китайскими учениями в Восточно-Китайском море», — говорится в заявлении командования.
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