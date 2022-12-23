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НОВОСТИ

В новом учебнике по истории будут отражены СВО, референдумы и санкции — Минпросвещения

10:20 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наработки по новому учебнику истории представят в январе–феврале 2023 года, в нем будут отражены новейшие события: специальная военная операция, вхождение в состав РФ четырех новых субъектов и санкции Запада в отношении России. Об этом сказал журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Рабочую группу и организацию этой работы возглавил Владимир Ростиславович Мединский. Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается с действующими авторами. И я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски такого учебника будут», — сказал Кравцов.

По его словам, учебник будет создан на основе существующих изданий, но с учетом новейших событий. «Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике», — сказал Кравцов.

Авторские права на новый учебник истории будут принадлежать государству.

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