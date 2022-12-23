РФ советует новому послу США не вмешиваться в свои внутренние дела — МИД России

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона рекомендует утвержденной послом США в РФ Линн Трейси не вмешиваться в свои внутренние дела под вывеской работы с «гражданским обществом». Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Главное, приступив к работе в Москве, Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы, — указал Дарчиев. — Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с „гражданским обществом“ мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовали бы новому послу идти по такому ошибочному пути».

По словам Дарчиева, утвержденная послом в Россию Линн Трейси «много чего наговорила», поэтому «свободы маневра, учитывая зашкаливающую ненависть к России на Капитолии, у нее практически нет». «Выступать перед законодателями в ином ключе, чем „что изволите“, объективно невозможно», — подчеркнул дипломат.

Сенат Конгресса США 21 декабря утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России.