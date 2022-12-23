Поставки США оружия на Украину преступны и привели к кровавой трагедии — МИД КНДР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР считает, что поставки американских вооружений Киеву являются преступными, США таким образом «породили кровавую трагедию» на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД народной республики.

«Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной „версии об оружейных сделках“ между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).