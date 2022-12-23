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НОВОСТИ

В РФ существенно выросло число кредитных карт

12:20 23.12.2022 Источник: Известия

В России портфель кредитных карт в III квартале увеличился на 2,2 млн, достигнув 45,2 млн штук. Такой прирост оказался рекордным за последние 10 лет, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Всплеск обусловлен переходом клиентов банков на карты «Мир» и снижением ставок на рынке, объясняют в бюро кредитных историй.

Удобство использования, повышенные кешбэки и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц также вносят лепту в рост числа кредиток, указали эксперты.

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