В РФ существенно выросло число кредитных карт
12:20 23.12.2022 Источник: Известия
Удобство использования, повышенные кешбэки и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц также вносят лепту в рост числа кредиток, указали эксперты.
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