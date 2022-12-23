Отношения РФ и США находятся на последнем издыхании — МИД России

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американские отношения находятся на последнем издыхании. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Важно, на наш взгляд, чтобы глава [американской] дипмиссии ориентировалась не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений, а старалась хотя бы сохранить их на нынешнем уровне, попытавшись сделать лучше», — сказал он, комментируя роль, которую должна будет выполнять Линн Трейси, которую Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил на пост американского посла в России.