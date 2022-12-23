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Европа просит Россию увеличить поставки газа, этот рынок актуален для РФ — Новак

13:20 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Европе по прежнему есть спрос на российский газ, она постоянно просит увеличить объемы поставок по действующим маршрутам, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак. Этот рынок остается актуальным для России, добавил он.

«Сейчас идет наращивание поставок по „Силе Сибири“, то есть для нас азиатское направление в этой части становится одним из ключевых. Естественно, мы считаем, что европейский рынок для нас тоже актуален, и мы обеспечиваем сейчас туда поставки. Есть спрос на наш газ, у нас постоянно просят европейские наши коллеги увеличить объемы по той инфраструктуре, которая сегодня задействована: это „Турецкий поток“, „Голубой поток“, часть идет через украинскую инфраструктуру», — сказал он.

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