Перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль — Рогов
14:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль взорвался в пятницу перед входом в Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени М. Горького. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Взрыв произошел перед входом в парк Горького, взорвался автомобиль, причины и обстоятельства выясняются», — сказал он.
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