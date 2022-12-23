Перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль — Рогов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль взорвался в пятницу перед входом в Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени М. Горького. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрыв произошел перед входом в парк Горького, взорвался автомобиль, причины и обстоятельства выясняются», — сказал он.