Власти РФ должны уделять повышенное внимание уехавшим из страны гражданам — доклад
14:12 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти должны уделять повышенное внимание россиянам, покинувшим страну в том числе после начала специальной военной операции (СВО), так как они находятся «в зоне очевидного риска» в условиях развернутой спецслужбами стран НАТО кампании по вербовке иноагентов. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
«Начиная с осени 2021 года, особенно после начала СВО, некоторая часть граждан РФ внепланово выехала за рубеж. Разумеется, далеко не все они сделали это по причинам, подпадающим под действие российского административного или уголовного законодательства. Однако в условиях, когда спецслужбы из стран НАТО и аффилированные с ними структуры развернули активную кампанию по вербовке иноагентов, находящиеся за рубежом лица оказываются в этом смысле в зоне очевидного риска», — говорится в докладе, имеющемся в распоряжении ТАСС.
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