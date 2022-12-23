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НОВОСТИ

В демилитаризации Украины есть существенные продвижения — Песков

14:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия существенно продвинулась в достижении такой цели специальной военной операции, как демилитаризация Украины, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне на пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин заявил, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется».

В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей СВО, то есть демилитаризации Украины, Песков пояснил: «Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации».

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