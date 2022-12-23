Болгария начала отправку оружия на Украину

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

«Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — сказал он.