Болгария начала отправку оружия на Украину
16:12 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
«Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — сказал он.
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