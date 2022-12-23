0
0
123
НОВОСТИ

Болгария начала отправку оружия на Украину

16:12 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

«Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 23.12.2022
Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
0
57
17:00 23.12.2022
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки — Минобрнауки РФ
0
79
16:32 23.12.2022
Ростовский суд арестовал двух человек по подозрению в госизмене и шпионаже
0
137
16:00 23.12.2022
Нетаньяху приветствовал действия полицейских, застреливших террориста в Кафр-Касеме
0
160
15:32 23.12.2022
В Швеции хотят увеличить набор призывников на срочную военную службу
0
196
15:12 23.12.2022
Два человека погибли в ходе стрельбы в Париже
0
201
15:00 23.12.2022
На Украине промышленное производство в IV квартале сократилось на 70%
0
211
14:32 23.12.2022
В демилитаризации Украины есть существенные продвижения — Песков
0
317
14:12 23.12.2022
Власти РФ должны уделять повышенное внимание уехавшим из страны гражданам — доклад
0
339
14:00 23.12.2022
Перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль — Рогов
0
300

Возврат к списку