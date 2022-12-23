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НОВОСТИ

Ростовский суд арестовал двух человек по подозрению в госизмене и шпионаже

16:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на 2 месяца. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

«Один гражданин РФ Евгений Никифоров, который намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Второй — гражданин Украины Владислав Понамарев, который передавал координаты расположения подразделений ВС России. Они арестованы Ленинским районным судом на 2 месяца каждый», — сказал представитель ведомства.

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