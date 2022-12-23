В российских вузах появится курс по основам военной подготовки — Минобрнауки РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс по основам военной подготовки появится в российских университетах, сообщила пресс-служба Минобрнауки в пятницу.

«Модуль „Основы военной подготовки“ разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении.