Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
17:12 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 11%.
Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за 1 тыс. куб. м, или 81,69 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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