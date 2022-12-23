Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 11%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за 1 тыс. куб. м, или 81,69 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).